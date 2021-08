Ze Almeida será velado nesta terça-feira

Compartilhar no Twitter

Pioneiro em Assis Chateaubriand, proprietário de um dos mais tradicionais comércios no município, faleceu, na manhã desta segunda-feira (2), José Aparecido Almeida, mais conhecido como “Zé Almeida”. De acordo com o site É Notícia, Zé Almeida foi tomar seu banho por volta das 6h da manhã, em sua casa, quando sofreu um possível infarto fulminante. A ambulância do Samu foi acionada e constatado seu óbito. Em seguida, uma viatura da Bom Samaritano foi chamada.

O velório teve inicio às 07h00 da manhã desta terça-feira(03), e ocorrerá até as 11h00 na capela mortuária da Funerária Bom Samaritano.

Fonte: Alto Falante Notícias

Comentários