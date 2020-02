Vídeo mostra homem abandonando filhotes de cachorros no Jardim Paraná

Compartilhar no Twitter

Imagens de monitoramento flagraram o momento em que sete filhotes de cachorro são abandonados pelo carroceiro, na manhã de quarta-feira (19), na Rua Rolândia no Jardim Paraná em Assis Chateaubriand.

No vídeo é possível ver quando o homem desce da carroça carregando no balde os filhotes que são abandonas no terreno baldio, sem água e comida.

Moradores escutaram o choro dos animais e resgataram os filhotes que receberam os cuidados necessários e foram entregues para cuidadores de animais da cidade.

Dos sete filhotes, dois já foram adotados e restam outros cinco disponíveis para adoção.

Informados com a situação, moradores registraram o Boletim de Ocorrências e agora o caso é investigado pela Polícia Civil que trabalha para localizar o suspeito.

