Vídeo mostra confusão que terminou em morte, na Grande Curitiba

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o segurança de um hipermercado é agredido por um cliente que se recusou a colocar máscara para entrar no estabelecimento. O registro também mostra uma funcionária do local sendo baleada durante a confusão. O caso aconteceu nesta terça-feira (28), em Araucária, região metropolitana de Curitiba.

No vídeo, é possível ver um fiscal do mercado oferecendo uma máscara para o cliente, que se nega a usar o item. Ele insiste em entrar no estabelecimento, quando é contido pelo fiscal e reage com um soco contra o mesmo. Na sequência, o cliente é abordado por um segurança, responde com agressões novamente e foge.

As imagens também mostram a funcionária sendo atingida por um disparo e saindo do estabelecimento cambaleando. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo testemunhas, os disparos aconteceram depois que o segurança foi chamado para conter o cliente. Os tiros aconteceram dentro do hipermercado localizado na Rodovia do Xisto e o cliente foi socorrido após ser atingido de raspão no pescoço.

A Guarda Municipal atendeu a ocorrência. explicou que o cliente tentou tirar a arma do segurança. “As informações que recebemos são as que um cidadão não quis respeitar as normas do novo decreto e entrou em discussão com um fiscal do hipermercado, que acabou agredido. Foi então que o segurança veio ao local. O cliente tentou tirar a arma do segurança, mas antes um disparo acertou o cliente de raspão”, explicou o coordenador operacional da GM, Emerson Aranda.

Após o tiro que atingiu o cliente de raspão, um segundo disparo foi feito, atingindo a funcionária. “A mulher morreu por uma atitude irresponsável deste cliente”, concluiu Aranda. A Delegacia de Araucária passa a investigar o caso.

POSICIONAMENTO

Em nota, o mercado lamentou a morte da funcionária e afirmou que está prestando apoio à família da vítima, além de estar contribuindo com as investigações. Confira a nota na íntegra:

“A rede lamenta profundamente o ocorrido em sua loja de Araucária e informa que está prestando todo o apoio e ajuda à família. A empresa também está contribuindo com as investigações e prestando todos os esclarecimentos necessários para que as autoridades esclareçam os fatos.

Segundo informações obtidas pela Guarda Municipal de Araucária, o incidente foi desencadeado por um cliente que tentou entrar no estabelecimento sem máscara e, que ao ser informado sobre o decreto Municipal que exige o uso da EPI, agrediu o funcionário, que inclusive tentou oferecer uma máscara da empresa, sem custo, para que ele pudesse fazer as suas compras.

O funcionário agredido pediu ajuda pelo rádio para empresa terceirizada de segurança. O cliente e o vigilante estavam calmamente se direcionando para a entrada da loja, onde o cliente iniciou uma série de agressões contra o vigilante e tentou pegar a arma do segurança”.