Viatura da PM se envolve em acidente na Avenida São Paulo

Uma viatura da Polícia Militar, pertencente a 3ª CIA de Assis Chateaubriand, se envolveu em um acidente no final da tarde deste domingo (18), no cruzamento da Avenida São Paulo, com a Rua Maranhão, no Jardim Progresso.

De acordo com informações, a viatura deslocava para dar apoio para a equipe da ROTAM, durante um confronto armado, que resultou em um indivíduo morto, momento em que o condutor de uma GM Montana, descia pela Rua Maranhão, invadiu a preferencial e a viatura atingiu a lateral da caminhonete.

O condutor da Montana foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital Beneficente com ferimentos moderados.

Já os policiais, tiveram ferimentos leves.

Os veículos tiveram danos de regular monta.

Fonte: Policial Web.

