Vem aí a VI FEPIAC e I SEPE do IFPR, campus Assis Chateaubriand

Vem aí a VI FEPIAC – Feira de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação e o I SEPE – Seminário Online de Pesquisa e Extensão do IFPR, campus Assis Chateaubriand.

Data de realização do evento: 28 de setembro a 02 de outubro.

Período de inscrições: 12 de agosto a 27 de setembro.

Período de submissão de resumos: 12 de agosto a 03 de setembro.

A FEPIAC tem como objetivo a apresentação de estudos e pesquisas científicas a fim de que professores, discentes, pesquisadores e especialistas compartilhem seus conhecimentos.

O SEPE tem como objetivo socializar as pesquisas e as ações de extensão que estão sendo desenvolvidas pelos servidores do campus.

Maiores informações, inscrições e submissões no site: https://www.even3.com.br/6fepiac/ .

Este ano a novidade é que ambos os eventos serão totalmente online e o participante poderá assistir palestras, minicursos e diversas outras atividades interativas.

As atividades são todas gratuitos e com certificação, e todos podem participar como ouvintes. Mas aqueles que preferirem podem ainda publicar seus trabalhos de pesquisa.

A submissão dos trabalhos, para ambos os eventos é por meio de resumos que podem ser feitos no site de inscrições e submissões: https://www.even3.com.br/6fepiac/

O evento inicia na segunda-feira, dia 28 de setembro, com a abertura e mesas temáticas com vários convidados externos.

Os resumos serão avaliados e os melhores serão apresentados em lives na terça, quarta e quinta-feira (FEPIAC) e sexta-feira (SEPE). Os demais trabalhos serão apresentados em formato de videopôster em nossos canais de comunicação.

Por Wylliam Gongora

