Veículo furtado em Assis Chateaubriand é recuperado pela PM de Jesuítas

Por volta das 17h30 de ontem a PM de Assis Chateaubriand foi solicitada a dar apoio ao Conselho Tutelar, em contato os mesmos informaram estarem com um menor de idade, de acordo com a conselheira a equipe policial de Jesuítas abordou o menor e repassou ao Conselho Tutelar, e em conversa com o menor, ele disse ter realizado o furto de um veículo peugeot 307.

A equipe deslocou com as conselheiras e o menor até na localização do referido veículo, que estava em um matagal, então o menor disse que sua mãe teria entregado as chaves a Polícia Civil, onde em contato foi informado que o proprietário já havia encontrado o veículo anteriormente e que já havia liberado o veículo para o proprietário retirar do local, pois estava atolado, sendo assim o conselho tutelar ficou de conduzir o menor diretamente a 48°DRP pois já estavam em sua custódia e a Polícia Civil já estava ciente do fato.

