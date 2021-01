Valtinho e primeira-dama recebem alta hospitalar

Compartilhar no Twitter

O prefeito de Assis Chateaubriand, Valter Aparecido Souza Correia, “Valtinho”, e sua esposa primeira-dama e secretária da Assistência Social e da Mulher, Izabel Cristina Pereira Claro, receberam alta na tarde desta segunda-feira (4), após os dois terem sido infectados pela Covid-19. A primeira-dama foi a primeira a ser internada, isso no dia 27 de dezembro 2020. Por conta da situação foi necessário ser encaminhada para UTI. Já o prefeito “Valtinho” foi internado no dia 27 e permaneceu na ala Covid-19 do Hospital Beneficente Moacir Micheletto, recebendo todo o atendimento necessário.

