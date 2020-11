Valtinho é eleito prefeito em Assis Chateaubriand

Compartilhar no Twitter

Em uma disputa acirrada, o Valtinho (PL) foi eleito o futuro prefeito de Assis Chateaubriand com 10.371 votos, representando quase 54% dos votos válidos.

Ele tem como vice-prefeito o advogado Cloves Angeleli (PL). A dupla contou com o apoio do secretário de Estado de Administração e Previdência, Marcel Micheletto. Já o candidato derrotado que tentava a reeleição, João Pegoraro, somou 9.020 votos no total (46%). Foram 644 votos nulos (3,11%), 611 votaram em branco (2,95%). Mais de 6 mil eleitores não votaram neste domingo.

Nilson Hort (Alto Falante Notícias)

Comentários