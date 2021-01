Vacinação contra a Covid-19 é iniciada em Assis com profissionais da saúde

Um dia para ficar na história de Assis Chateaubriand. Nesta quarta-feira (20), as duas primeiras profissionais ligadas à saúde foram imunizadas com a vacina contra a Covid-19. As doses chegaram na cidade por volta das 8h30 e o veículo com os responsáveis da 20ª Regional de Saúde de Toledo foi escoltado pela Polícia Militar, trazendo uma caixa contendo 320 doses. O material foi recebido pelo prefeito Valter Aparecido Souza Correia, o Valtinho, acompanhado de outras autoridades.

O ato das primeiras vacinações ocorreu no Centro de Convenções (Auditório Municipal). Maria Luíza Agaci Piassi, que é coordenadora do Ambulatório Covid-19, e Maria Inês de Paula Santos, da Associação Hospitalar Beneficente Moacir Micheletto, representaram todos os profissionais que serão imunizados. Para Maria Luíza Agaci Piassi, o momento é de alivio. “Muita gratidão e esperança. Sinto-me honrada em representar todos os profissionais de saúde e, em especial, a minha equipe do ambulatório Covid-19, que está há quase um ano nessa linha de frente; todos os dias com o medo de levar essa doença para casa e, agora, o que aguardamos é a imunização de todos”, salientou ela.

Já Maria Inês de Paula Santos, da Associação Hospitalar Beneficente Moacir Micheletto, a vacina veio trazer segurança. “É mais tranquilidade para o dia a dia no trabalho e com a família e veio trazer esperança, pois eu trabalho desde o início na linha de frente no Hospital Beneficente Moacir Micheletto e estou muito feliz”, destacou ela.

Para Assis Chateaubriand vieram 320 doses, 2.400 seringas e os primeiros a receberam as doses serão os profissionais de saúde que estão na linha de frente e será seguido o escalonamento do Programa Estadual de Vacinação, o qual será divulgado na sequência.

