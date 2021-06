Uma cidade em luto; Assis registra 4 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou, nesta quinta-feira (10), 4 óbitos por complicações da Covid-19 e, agora, chega a 89 mortes.

O primeiro caso é de uma mulher com 76 anos, portadora de doença cardíaca, hipertensão, diabetes, que teve início dos sintomas em 27 de maio, sendo febre, dor de garganta, tosse, baixa saturação, coletou exame de Covid em laboratório particular em 31 de maio, testando positivo. Na mesma data foi internada em hospital fora do município, onde permaneceu internada até ontem, dia 9 de junho, quando faleceu.

O segundo caso é de homem com 35 anos, tendo início dos sintomas no dia 20 de maio, sendo tosse, febre, diarreia, cefaleia, dispneia. Procurou atendimento no ambulatório Covid no dia 27 de maio e na mesma data coletou exame para Covid-19, testando positivo no dia 28 de maio. Por conta da piora dos sintomas foi internado no Hospital Beneficente Moacir Micheletto na UTI, onde permaneceu até esta quinta-feira (10), quando morreu.

O terceiro caso trata-se de uma mulher com 60 anos, portadora de hipertensão, com início dos sintomas em 22 de maio, sendo tosse, dor de garganta, procurou atendimento do Ambulatório Covid-19, em 24 de maio, coletou exame na mesma data testando positivo no dia 29 de maio; devido à piora dos sintomas foi internada no Hospital Beneficente Moacir Micheletto na UTI, onde permaneceu até hoje (10), quando foi a óbito.

O quarto óbito confirmado é de um homem com 52 anos, portador de diabetes e hipertensão, com início dos sintomas no dia 27 de maio, sendo tosse, dor de garganta, desconforto respiratório e fraqueza. Coletou no particular exame para Covid-19 no dia 30 de maio, testando positivo. No dia seguinte foi até o Ambulatório Covid para atendimento. Ele foi medicado sem necessidade de internamento, mas, no dia 06 de junho, devido à piora dos sintomas foi internado no Hospital Beneficente Moacir Micheletto, até a data de ontem quarta-feira (9), quando faleceu.

O Município de Assis Chateaubriand lamenta os óbitos destes chateaubriandenses e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos.

22 novos casos em Assis

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou 22 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira (10), totalizando agora 4.128 pessoas contaminadas.



Dessas, 3.639 estão curadas. Entre os resultados positivos estão: 10 homens (com idade entre 14 e 52 anos) e 12 mulheres (com idade entre 14 e 61 anos).

Dos 400 pacientes atualmente em tratamento, moradores de Assis Chateaubriand, 15 estão internados na UTI do Hospital Beneficente Moacir Micheletto e outros 7 em enfermarias. Três dos pacientes estão internados na unidade de Saúde Gilio Bortot, no Conjunto Cristo Rei, onde foram abertos 10 novos leitos exclusivos para pacientes Covid-19 e moradores de Assis Chateaubriand.

Enquanto 378 seguem tratamento domiciliar com determinação da Vigilância Sanitária para que mantenham isolamento social. Eles assinaram o Termo de Notificação e Consentimento, onde são alertados das consequências administrativas e criminais previstas em decreto municipal e no Código Penal Brasileiro, caso sejam flagrados descumprindo o isolamento durante o período estabelecido pelos profissionais de saúde.

O novo boletim revela ainda que há 51 casos suspeitos em investigação e o total de exames com resultados negativos é de 3.209.

Mortes

Assis Chateaubriand registrou 89 óbitos por complicações da Covid-19:

42 mulheres

47 homens

Fonte: Assessoria de imprensa/Prefeitura

