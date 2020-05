Tupãssi confirma 3º caso de coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, na tarde de ontem (28), o terceiro caso de Covid-19 no município de Tupãssi. Trata-se de um paciente de 29 anos, sem histórico de saída da cidade, que segue internado e teve o material coletado no dia 26 de maio no hospital municipal, no setor da Ala Covid. Exame foi feito pelo Laboratório Central do Paraná. Esse é o segundo caso confirmado somente hoje em Tupãssi. No município, uma pessoa já está curada da doença e outros 11 casos foram descartados. Nenhum novo está em investigação.

Fonte: Alto Falante Noticias

