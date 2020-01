Um senhor de 56 anos morreu ao ser atingido por um raio durante a forte chuva que caiu em área rural da cidade, na tarde ontem (29).

Alonso Benedito da Conceição trabalhava em uma propriedade próximo a Vila Rural de Luz, no interior do município, no momento que houve a queda do raio.

O Samu e Polícia Militar foram acionados, mas quando chegaram ao local, a vítima já estava morta.

O corpo será velado na capela mortuária da Bom Samaritano de Assis.

Informações de Policial Web.

