Toque de Recolher em Assis Chateaubriand

Por meio da Assessoria de Imprensa, a Prefeitura de Assis Chateaubriand informou que o Município vai continuar seguindo o próprio decreto (559/2020), que definiu o “toque de recolher” na cidade entre 1h às 5h da manhã. Com isso, a Morada Amiga não irá seguir o decreto do governador do Paraná, Ratinho Junior, assinado terça-feira (1º), que limita o horário de circulação das pessoas no período noturno entre as 23h às 5h.

Com a decisão, o atendimento presencial em restaurantes, lanchonetes e congêneres em Assis segue até a meia-noite. “A Amop se posicionou contrária ao decreto e a favor de que cada município faça suas deliberações; seguiremos o nosso toque de recolher”, informou a Prefeitura. Já Nova Aurora e Jesuítas já divulgaram que vão seguir o decreto estadual.

Alto Falante Notícias

