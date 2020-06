Toledo registra primeira morte por Coronavírus

O município de Toledo registrou neste domingo (31) a primeira morte por Coronavírus no município.

O homem de 63 anos é morador da cidade, no entanto trabalha com viagens, quando retornou a cidade apresentou sintomas e foi internado na UPA. Ele teve o caso confirmado na última quarta-feira (27) foi encaminhado a UTI, e morreu hoje no Hospital Bom jesus.

O paciente era portador de hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia e obesidade.

Além disso, mais quatro casos foram registrados na cidade dois deles foram confirmados por meio do teste rápido; Um dos casos é de uma mulher de 41 anos e outro de um homem de 48 anos.

Os outros dois casos foram confirmados por exames laboratoriais trata-se de um homem de 42 anos e uma mulher de 53 anos.

Toledo tem 32 casos confirmados da doença e um óbito.