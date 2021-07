Sustentabilidade: KS Pulverizadores investe na produção de energia solar

No atual cenário, é muito importante destacar a energia solar e a sustentabilidade para que a manutenção dos recursos naturais seja feita de forma consciente. Nesse sentido, a KS Pulverizadores concluiu a instalação de um grande conjunto de painéis solares na sede da sua indústria no interior do Paraná, em Assis Chateaubriand, no oeste do estado.

Com o objetivo de aproveitar a máxima eficiência de um sistema de energia solar para oferecer mais economia e trazer mais rentabilidade à empresa, na instalação industrial presente na KS Pulverizadores foram utilizados 275 módulos de 410w com uma potência de 118,78KWP, o que gerará uma economia mensal em mais de R$ 10 mil.

Conhecida como energia limpa, a energia solar permite a produção de energia elétrica por meio de um recurso renovável, a luz solar. Essa energia é sustentável porque sua matéria prima é originada da natureza, ou seja, a captação de energia elétrica é feita pela luz do sol. “Por meio dessa iniciativa, em investir na produção de energia solar, poderemos contar com os recursos naturais por muitos anos e utilizá-los de forma responsável”, garantem os sócios-proprietários da KS Pulverizadores.

