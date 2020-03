Supermercado reforça mensagem de prevenção ao Coronavírus

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Para lembrar a população de Assis Chateaubriand sobre algumas recomendações para quem precisar ir às compras, o Supermercado Rampani postou uma foto em sua página no Facebook.

Os colaboradores pedem para que as família envie somente uma pessoa para realizar as compras nesta quarentena. “Graças a eles, você pode ficar tranquilo: a nossa loja continuará abastecida e emprenhada no atendimento à população”, diz a legenda da publicação.

“Além de tomarmos as medidas preventivas recomendadas pela (OMS) Organização Mundial da Saúde, estamos comprometidos em oferecer um serviço seguro e de qualidade aos nossos clientes e colaboradores”. Afirma Marcos Ranpani.

Conforme decreto, o atendimento dos supermercados em Assis Chateaubriand, estão sendo realizados de segunda a sábado, das 8:00 às 20:00. Podendo atender até 30 pessoas por vez, sendo uma pessoa por família, crianças estão proibidas de entrar. É recomendado que idosos evitem ir para os supermercados, parentes, amigos, vizinhos façam as compras por eles.

Comentários