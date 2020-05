Supermercado Rampani lança Clube de Vantagens

Compartilhar no Twitter

O Supermercado Rampani, lançou este mês mais uma novidade que vai beneficiar todos os consumidores de Assis Chateaubriand.

Trata-se do aplicativo “Clube de Vantagens Rampani”, uma ferramenta com ofertas e promoções exclusivas para os clientes cadastrados.

Para participar do Clube de Vantagens é muito simples;

Baixe o app Clube de Vantagens Rampani na loja do seu dispositivo; Faça seu cadastro completo para criar a sua conta; Antes de registrar suas compras, informe seu CPF ao caixa; Pronto! Através do aplicativo você pode acompanhar suas compras e crédito atual;

( Disponível para Android e iOS ) Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.rampani

iOS: https://apps.apple.com/br/app/clube-de-vantagens-rampani/id1501339845

O empresário Marcos, diz que o Supermercado Rampani mais uma vez inova trazendo um clube de vantagens para os moradores da cidade morada amiga. Ele explica que as pessoas que estiverem participando do clube, terão acesso a ofertas exclusivas e crédito acumulado, através de um sistema de cashback.

Gostaria de conhecer mais sobre a novidade? Acesse a página oficial do Rampani no Facebook ou peça informação na recepção do supermercado.

