Supermercado Rampani lança aplicativo para compras online

Além do APP disponível para IOS e Android os clientes também poderão comprar pelo site.

Com o objetivo de oferecer mais comodidade e segurança para seus clientes, o Supermercado Rampani foi o primeiro a lançar um aplicativo de compras online. A solução atende a demanda de clientes que buscam agilidade e segurança para fazer compras sem sair de casa.

Agora os moradores de Assis Chateaubriand podem acessar a plataforma de compras pelo site ou aplicativo, com funcionalidades similares aos apps de delivery já conhecidos e selecionar os alimentos por categorias. A plataforma se destaca pois você pode comprar qualquer alimento ou produto que esteja disponível na prateleira do supermercado.

Com o avanço do Coronavírus a ferramenta contribui para que as pessoas evitem aglomerações, filas e contratempos nesse momento tão delicado que exige distanciamento social.

COMPARAS & DELIVERY

Para realizar suas compras, basta acessar o site https://rampani.lojaqui.com.br ou baixar o APP disponível para Android e iOS. Após realizar seu cadastro, você pode selecionar os produtos que serão entregues em seu endereço ou preparados para retirada na loja.

Além de todas essas comodidades, o aplicativo é simples e fácil de usar e conta com ofertas exclusivas.

Desde o lançamento, a novidade vem sendo um sucesso e promete mudar a maneira dos chateaubriandenses fazerem as suas compras.

Comentários