Soldado Cleber foi o Policial destaque do mês de novembro no 19º BPM

Aconteceu na manhã de ontem quarta-feira (18) na sede da 3ª Companhia da Polícia Militar de Assis Chateaubriand a solenidade para homenagear o policial destaque do 19º BPM.

O PM destaque do mês de novembro foi o Soldado Cleber Marcos Poliani que está há 14 anos corporação e para ele é motivo de alegria ser agraciado com esta homenagem. Ele que atualmente está trabalhando na parte administrativa, fazendo a parte logística da 3ª Companhia de Assis Chateaubriand.

O evento contou com a presença do Major Jorge Fritola, Comandante do 19BPM que fez questão de participar do evento, pois segundo é sempre muito bom voltar à terra natal. O major lembrou que é de extrema importância homenagear aqueles policiais que se destacam como é o caso do Soldado Cleber.

Presente também na solenidade o comandante da 3ª Cia, Capitão Baronselli, disse estar feliz com o trabalho prestado por todos os seus comandados, mas em especial o soldado Cleber pelo desempenho de sua função no mês de novembro.

Ainda participaram o prefeito em exercício de Assis Chateaubriand Odilo Denig, o presidente da ACIAC Ogenilson Gonçalves Pinto, Sargento Castro comandante do TG 05 -015 de Assis Chateaubriand e alguns vereadores da cidade morada amiga e policiais militares da 3ª Companhia.

