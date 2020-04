Sexta-feira Santa: Comércio reabre na segunda-feira, às 9h

Empresa que desrespeitar o termo de compromisso poderá ser multada em até 10 salários mínimos e ter o Alvará cassado.

De acordo com o decreto municipal (Nº. 167/2020), neste período de enfrentamento à pandemia de coronavírus, o comércio de Assis Chateaubriand deve funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Com o feriado amanhã (10) e sem funcionamento aos sábados, no momento, as lojas fecharão as portas às 17h de hoje (9) e reabrem na segunda-feira (13), às 9h. Ainda no sábado (11), somente as oficinas, lojas de material de construção e outros segmentos específicos atendem, seguindo o decreto anterior, que vence neste domingo (12). A partir de segunda-feira, esses estabelecimentos também terão expediente como os demais. Os serviços essenciais seguem com o horário já adotado.

Nilson Hort – Alto Falante Notícias

