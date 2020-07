Semana da Bondade; Doceria vai doar parte das vendas para Hospital Beneficente

Com o avanço do Coronavírus e o desabastecimento de equipamentos de proteção para profissionais da saúde que estão na linha de frente, a empresária Kelly Cristina Berce teve a iniciativa de promover uma ação para arrecadar fundos para a aquisição de Máscaras de proteção facial (Faceshield).

Durante toda essa semana, do dia 29/06 a 04 de julho, toda venda de Bolo no Pote na Kelly Chocolates Doceria e Café, parte da renda será revertida para a compra de EPIs que serão doados para o Hospital Beneficente Moacir Micheletto.

“Os profissionais da saúde estão enfrentando uma doença altamente contagiosa. Apesar das dificuldades e preocupação, precisamos cuidar de todos que trabalham no hospital” Disse Kelly

O Bolo no pote foi escolhido por ser um dos doces mais vendidos na Kelly Chocolates. Ao visitar a loja os clientes encontrarão um variedade de sabores, de Chocolate com Brigadeiro de Panela, Leite Ninho com Morango a famosa torna de Banoffe.

A empresária convida todas as pessoas que gostaram da iniciativa a compartilhar a ideia, pois juntos podemos mais sempre. A campanha vai até sábado 04 de julho e os doces podem ser adquiridos na loja que está localizada na Avenida Dom Pedro II, número 239, em frente ao Edifício Jorge Luiz ou pelo Delivery através do WhatsApp (44) 99877-2245. A empresa também conta com uma página no Facebook.

