Segunda dose da vacina contra Covid-19

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand, está preocupada com a ausência de muitos idosos que foram imunizados com a primeira dose da vacina contra o Covid-19, mas que não estão retornando para receberem a segunda.

Tal fato tem sido constatado pela equipe da Secretaria de Saúde, pois dias em que vários idosos deveriam receber a segunda dose contra o coronavírus, isso não tem ocorrido e verificado a ausência de muitos.

O Secretário da pasta Fabio Fantin Camilo, faz um alerta principalmente aos idosos com idade superior aos 75 anos, pois está vencendo a segunda dose. “É extremamente importante conferir o cartão de vacina e ser imunizado com a segunda dose, independente da marca da vacina e do laboratório, tem que ser feita a segunda, para ter uma eficácia e proteção com a aplicação das duas doses. Após algumas semanas da aplicação das doses é que as pessoas terão a proteção adequada”, disse o secretário.

