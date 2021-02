Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand divulga cronograma de vacinação Covid-19 da 1ª fase

O município de Assis Chateaubriand através da Secretária de Saúde, divulga o cronograma de vacinação Covid-19. Tudo está sendo realizando de acordo com normas do Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde do Paraná.

Neste primeiro momento a priorização da vacinação contra a COVID-19 no grupo prioritário de Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde, não somente os profissionais, mas todos que atuam no ambiente. A vacinação será por local de atividade, conforme escalonamento do estado do Paraná.

Todos os vacinadores- aplicadores da vacina contra a COVID-19. Trabalhadores de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Hospitais e Serviços de Urgência e Emergência de referência COVID-19 públicos e privados (SAMU, SIATE, UPA’s, Clínicas de Diálise e Serviços de Oncologia). Trabalhadores dos Centros de Atendimento à COVID-19. Trabalhadores da Atenção Primária à Saúde e de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Trabalhadores de laboratórios públicos e privados que coletam e realizam testes laboratoriais para a COVID-19. Demais serviços de Urgência e Emergência. Demais trabalhadores da Vigilância em Saúde. Demais serviços públicos hospitalares e ambulatoriais. Demais serviços privados hospitalares e ambulatoriais (farmácias e clínicas). Número estimado de trabalhadores: 929

Doses recebidas:

20/01/2021 – 320 doses de Coronavac (Butantan)

25/01/2021 – 250 doses de AstraZeneca (Fio Cruz)

Doses Administradas até 03/02/2020: 570 doses

Doses Disponíveis: 0 doses

O número estimado de trabalhadores em Assis Chateaubriand, contabilizando todo o escalonamento é de 929 e até o dia 4 de fevereiro 570 profissionais receberam a vacina.

Os profissionais estão sendo chamado conforme disponibilidade de vacinas.

Assim que a primeira etapa for concluída, o município passará a vacinar o segundo grupo e isso acontecerá à medida que as doses forem chegando.

Fonte: Assessoria de imprensa/Prefeitura

