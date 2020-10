Secretaria de Saúde confirma 7º óbito por Covid-19

Boletim com dados do fim de semana registrou 7 casos nas últimas 72 horas

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, na tarde desta segunda-feira (28), o sétimo óbito por coronavírus (Covid-19) em Assis Chateaubriand. Trata-se de um homem de 73 anos que estava internado no Hospital de Ensino São Lucas, de Cascavel. De acordo com a 20ª Regional de Saúde, a vítima faleceu na sexta-feira (25), após duas semanas de internamento.

O senhor era morador da área rural do distrito Bragantina. Ele começou a apresentar sintomas em 1º de setembro e foi internado no dia 10, com tosse e dispneia (falta de ar). Entre comorbidades, tinha hipertensão, diabetes e problemas cardíacos.

No boletim desta segunda-feira, constam dados das últimas 72 horas, período ao qual a Secretaria de Saúde registrou 7 novos casos na cidade. No sábado (26), dois homens de 29 e 47 anos foram positivados. Já no domingo confirmou-se mais três casos, sendo um menino de 10 anos, um homem de 59 e uma mulher de 45 anos. E, nesta segunda, houve o registro de um homem e de uma mulher com 23 e 56 anos de idade, respectivamente.

O número oficial de contaminados é de 524 pessoas. Destas, 491 estão curadas. Entre os 26 pacientes em tratamento, um está internado na UTI e dois na enfermaria do Hospital Beneficente Moacir Micheletto, enquanto que 23 estão em tratamento domiciliar com determinação da Vigilância Sanitária para que mantenham isolamento social. Todos assinaram o Termo de Notificação e Consentimento, onde são alertados das consequências administrativas e criminais previstas em decreto municipal e no Código Penal Brasileiro, caso sejam flagrados descumprindo o isolamento durante o período estabelecido pelos profissionais de saúde.

Ainda conforme o novo boletim, há 12 casos suspeitos em investigação e outros 1.296 foram descartados, após os testes e exames apontarem resultados negativos. Outros 58 exames positivos feitos em laboratório privado aguardam validação do Ministério da Saúde.

Mortes

Agora, Assis Chateaubriand registra sete óbitos por Covid-19, sendo quatro homens de 73, 77, 85 e 73 anos, ocorridos nos dias 25 e 12 de setembro, 13 e 14 de julho, e três mulheres com 71, 79 e 37 anos, nos dias 28 de agosto, 4 e 5 de junho.

