Secretaria de Saúde confirma 7 novos casos nesta terça-feira

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais 7 casos de coronavírus (COVID-19) em Assis Chateaubriand, conforme aponta o boletim publicado no final da tarde desta terça-feira (30). Na atualização, foram registrados três homens com 23, 43 e 50 anos de idade, e quatro mulheres de 34, 44, 45 e 57 anos. Agora, o número oficial de contaminados na cidade chegou a 105 pessoas.

Entre os 37 pacientes em tratamento, dois estão internados na enfermaria da ala COVID, no Hospital Beneficente Moacir Micheletto. As outras 35 pessoas estão em tratamento domiciliar, com determinação da Vigilância Sanitária para que mantenham isolamento social. Todos assinaram o Termo de Notificação e Consentimento, onde são alertados das consequências administrativas e criminais previstas em decreto municipal e no Código Penal Brasileiro, caso sejam flagrados descumprindo o isolamento durante o período estabelecido pelos profissionais de saúde.

Ainda conforme o novo boletim, há 135 casos suspeitos em investigação e outros 299 foram descartados, após os testes e exames apontarem resultados negativos.

Assessoria de imprensa do município.

