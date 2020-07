Secretaria de Saúde confirma 14 novos casos de COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 14 novos casos de coronavírus (COVID-19) em Assis Chateaubriand, conforme aponta o boletim publicado no final da tarde desta terça-feira (7). Na atualização, foram registrados homens com idade entre 21 e 53 anos, e seis mulheres de 25 a 56 anos. Agora, o número oficial de contaminados na cidade chegou a 150 pessoas.

Entre os 43 pacientes em tratamento, um está internado na UTI do Hospital Beneficente Moacir Micheletto e dois na enfermaria. As outras 40 pessoas estão em tratamento domiciliar, com determinação da Vigilância Sanitária para que mantenham isolamento social. Todos assinaram o Termo de Notificação e Consentimento, onde são alertados das consequências administrativas e criminais previstas em decreto municipal e no Código Penal Brasileiro, caso sejam flagrados descumprindo o isolamento durante o período estabelecido pelos profissionais de saúde.

Ainda conforme o novo boletim, há 49 casos suspeitos em investigação e outros 467 foram descartados, após os testes e exames apontarem resultados negativos.

Assessoria municipal de imprensa.

