Secretaria de Saúde comunica óbito suspeito de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Chateaubriand informa o óbito de um idoso com 85 anos de idade, na manhã desta segunda-feira (13), com suspeita de Covid-19. O senhor deu entrada na UTI do Hospital Beneficente Moacir Micheletto, na última quinta-feira (9), após apresentar sintomas característicos da doença.

Na sexta-feira (10), o Município fez a coleta para o teste RT-PCR, encaminhou para análise do Laboratório Central do Estado (Lacen) e aguarda pelo resultado do exame para confirmar se a morte foi ou não em decorrência do novo coronavírus. Ele era hipertenso.

O Município lamenta o falecimento e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família e amigos!

Até o momento, Assis Chateaubriand conta com 169 casos e dois óbitos confirmados por Covid-19. Ambos são de duas mulheres de 79 e 37 anos e ocorreram nos dias 4 e 5 de junho.

Assessoria do município de Assis Chateaubriand.

