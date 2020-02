Secretaria de Saúde alerta que epidemia de dengue será decretada em Assis

Com 118 casos, município está em risco e população precisa fazer sua parte

A Prefeitura de Assis Chateaubriand comunica que o município está em alerta e uma nova epidemia de dengue será decretada nos próximos dias, com a crescente no número de casos da doença. Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde contabiliza 118 confirmados, que aguardam oficialização do Estado, após exame do Laboratório Central (Lacen), em Curitiba.

Oficialmente, para que uma epidemia seja decretada, proporcionalmente ao número de moradores, o município deve chegar a 103 casos, conforme critério do Ministério da Saúde. Sendo assim, como a quantidade contabilizada ultrapassa esse patamar, a Secretaria de Saúde já considera que a cidade está epidêmica, apesar de o último boletim da 20ª Regional de Saúde, divulgado na quarta-feira (19), ainda registrar apenas 65 casos.

Internamente com 118 confirmações, até a manhã desta quinta-feira (20), a Secretaria Municipal de Saúde fez 436 notificações de pacientes com sintomas de dengue. Destes, 62 resultados foram negativos e outros 309 seguem em investigação.

“Infelizmente, grande parte da população não está fazendo sua parte no combate à dengue e, neste ano, com o calor e as constantes chuvas, a infestação do mosquito está grande não apenas em Assis, mas em toda a região. Por mais que nossos agentes de endemias façam periódicas vistorias nos imóveis e a equipe de serviços urbanos realize mutirões de limpeza pelos bairros, a gente observa que muitos moradores seguem omissos em relação a esse problema, mesmo sabendo que a doença pode matar”, enfatiza o secretário de Saúde, Renato Augusto Marcon.

Fumacê

Para que o município utilize-se do “carro fumacê”, considerado último recurso para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, é necessário que seja oficializado estado de epidemia. Com a certeza de que a cidade já passa por uma nova epidemia, nesta quinta-feira, o prefeito João Pegoraro assinará ofício solicitando à 20ª Regional de Saúde o trabalho com o inseticida em Assis Chateaubriand.

Acredita-se que os veículos devam iniciar o serviço nos próximos dias e, assim que houver a confirmação, a Prefeitura fará um trabalho de orientação à população sobre os procedimentos e medidas que devem ser adotadas nesse período.

“O fumacê é o último instrumento de combate à dengue, mas vale dizer que a sua eficácia é pequena e não irá surtir muito efeito neste momento, pois o veneno utilizado mata os mosquitos, mas não atinge as larvas. Mesmo com o trabalho do inseticida, a melhor forma de resolver o problema é a população eliminar de seus quintais objetos e recipientes que acumulam água”, afirma o secretário de Saúde, Renato Marcon.

DA ASSESSORIA

