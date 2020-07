Saúde de Assis já atendeu 3.500 pessoas no Ambulatório Referência

Compartilhar no Twitter

Os altos investimentos emergenciais que o Governo de Assis Chateaubriand vem realizando na área da saúde para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) estão proporcionando resultados satisfatórios. Relatório da Secretaria Municipal mostra que o Ambulatório Referência de Síndrome Gripal já fez mais de 3.500 atendimentos até esta semana. O Ambulatório foi criado com o objetivo de centralizar pacientes que apresentam sintomas respiratórios e que podem se configurar como casos suspeitos da doença.

Para garantir a estrutura que já foi digna de elogios no âmbito regional, a Prefeitura Municipal já investiu mais de meio milhão de reais em caráter emergencial. Foram destinados R$ 588 mil para contratação de novos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de realocar servidores para auxiliar em funções administrativas.

Os investimentos também ocorrem na aquisição de medicamentos, equipamentos de proteção individual e demais insumos necessários. Todas as informações podem ser acessadas pelo Portal da Transparência Covid-19, pois o Município tem como princípio dar clareza de como estão sendo feitos os investimentos dos recursos públicos, seja do cofre municipal ou do Estado e da União.

De acordo com o prefeito João Pegoraro, assim que o vírus começou a avançar no Brasil, foi realizado um planejamento para colocar em operação uma estrutura adequada que, neste mês de julho, vem atendendo mais de 70 pessoas, por dia.

Conforme relatório parcial, das 3.447 consultas médicas realizadas entre 25 março e 22 de julho, 510 pacientes foram encaminhados de outras Unidades Básicas de Saúde para o Ambulatório Referência. Entre os pacientes atendidos, 1.261 foram diagnosticados com suspeitas de Covid e, quando necessário, encaminhados para o Hospital Beneficente, passando a receber tratamento imediato e acompanhamento das equipes de saúde do Município.

O Ambulatório Referência funciona na Unidade Central de Saúde Maria Efigênia atende das 7h às 19h.

Assessoria do município.

