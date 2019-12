Samu socorre idoso em terreno na Avenida Industrial

Equipe do Samu de Assis Chateaubriand foi acionada por populares na manhã de hoje sexta-feira 27/12, para prestar atendimento a um idoso que estava caído em um terreno na avenida industrial próximo ao Supermercado C.vale em Assis Chateaubriand.

O idoso foi identificado como Joaquim Alves Cardoso de 71 anos, pois foi encontrado um documento do INSS com este nome. O aposentado estava deitado em meio a uma palhada de cana e enrolado em uma corda, o mesmo estava muito debilitado.

Joaquim foi atendido no local pela equipe do Samu, e encaminhando para atendimento médico no Hospital Beneficente Moacir Micheletto em Assis Chateaubriand.

No local foi encontrada uma mochila contendo documentos do idoso, alguns sacos de roupas e uma bicicleta. Se alguém conhecer algum familiar do Sr Joaquim Alves Cardoso de 71 anos, pode entrar em contato com Hospital Moacir Micheletto no telefone (44) 3528-4228, para onde o idoso foi encaminhado.

Fonte: Carlos Corujinha/Vale Verde FM

