Rotary e Aciac divulgam empresas com delivery em Assis

A Aciac e o Rotary Club de Assis Chateaubriand reuniram os contatos das empresas que disponibilizam o serviço de entrega (delivery) no município durante esta quarentena. São estabelecimentos que estão de acordo com as normas do decreto municipal de 139/2020.

O serviço é gratuito aos empresários interessados. “Vamos unir esforços nesse momento para continuarmos amenizando os impactos do momento”, justifica Claudiney Lúcio, do Rotary Club. Para cadastrar a empresa, basta entrar em contato pelos telefones: (44) 3528-3000, 3528-5215, 9.9758-1508. Clique no botão abaixo para ver a lista.

Por Nilson Hort (Alto Falante Notícias)

