Rotary Clube e demais entidades reforçam campanha para uso obrigatório de máscara

O Município de Assis Chateaubriand vem reforçando a conscientização da população sobre a obrigatoriedade do uso da máscara facial de proteção à disseminação do novo coronavírus, conforme determina o decreto municipal publicado na última quinta-feira (30).

Na manhã de sábado (2), numa ação conjunta da Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o Rotary Clube, Lions e o Tiro de Guerra 05-015 e o Núcleo da Mulher Empresária da ACIAC, foi realizada mobilização no Centro da cidade, onde as pessoas foram abordadas e orientadas sobre a importância do uso constante da máscara ao sair de casa, conforme recomendação das autoridades de saúde.

Assessoria do Município.

Comentários