Réveillon: Que tal uma sobremesa no pote ou na taça?

Para começar 2020 ainda mais doce, uma deliciosa sobremesa não pode faltar na ceia da noite da virada e, muito menos, após o almoço do dia 1º. Para agradar a toda a família e convidados, opções não faltam. Com o objetivo de auxiliar nessa hora, várias empresas da região apostam na produção desses quitutes de dar água na boca. A produção está a mil por hora e correm contra o tempo para dar conta dos pedidos.

Em Assis Chateaubriand, uma das empresas que se destaca, com várias opções, é a Kelly Chocolates. Com um cardápio que promete impressionar a todos, opções não faltam. São sobremesas no pote de 1 quilo e em taça de 1 quilo e 300 gramas, além de porções individuais, em vários sabores, como de abacaxi com coco, leite ninho com morango, chocolate com brigadeiro, dueto e muitos outros. “Devido à grande demanda, pedimos para que os clientes façam as reservas o quanto antes. Também vamos disponibilizar muitos a pronta entrega. Está tudo uma delícia. A nossa base padrão de todas essas receitas é o brigadeiro cremoso, sendo com leite ninho ou de chocolate. Vale muito a pena cada colherada”, conta a proprietária, Kelly Cristina Berce Lima de Azevedo.

A loja física da Kelly Chocolates – Doces e Bolos Artesanais está localizada em Assis Chateaubriand, na Avenida Dom Pedro II, número 239, em frente ao Edifício Jorge Luiz. As encomendas também podem ser feitas pelo WhatsApp, pelo número: (44) 99877-2245. A empresa também conta com uma página no Facebook. Clique aqui para curtir e receber as novidades em primeira mão.



