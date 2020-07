Residências e carro são atingidos por tiros na Avenida Itália

No sábado por volta das 22h30, a equipe da PM de Assis Chateaubriand foi solicitada na Avenida Itália, solicitante informou que sua casa havia sido alvejada por disparos de arma de fogo, foi observado 4 disparos na grade da frente e um disparo no veículo Onix branco, informou que tem uma desavença com um indivíduo e afirmou que tem certeza que foi este o autor com seus comparsas, também seu vizinho informou que tem uma marca de tiro na parede de sua casa.

Diante do exposto foi orientado a vítima e realizado patrulhamento nas proximidades, posteriormente foi confeccionado o BOU.

