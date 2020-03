Residencial Micheletto: Moradores recebem chaves da casa própria

Sem cerimônia, os novos moradores do Residencial Moacir Micheletto, próximo ao Jardim Progresso, em Assis Chateaubriand, receberam as esperadas chaves das casas. São 200 moradias populares, que possuem sala e cozinha, dois quartos, banheiro, espaço para lavanderia e equipadas com placas fotovoltaicas para geração de energia solar.

Desde o fim de semana, os felizardos fizeram suas mudanças de lares, passando a viver na tão sonhada casa própria. Além de toda infraestrutura básica com água, energia e iluminação pública, o bairro conta com pavimentação, calçadas de passeio público, gramado, plantio de arborização, sinalização viária e os imóveis são parcialmente murados.

Para a construção do Residencial Micheletto, foram investidos R$ 15 milhões. O Governo Municipal utilizou-se de recursos do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, oriundos do Ministério do Desenvolvimento Econômico, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial. Do montante, cerca de R$ 1 milhão foram recursos próprios do Município.

Por Nilson Hort (Alto Falante Notícias)

