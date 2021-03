Rapaz é encontrado sem vida em via pública no América

Um rapaz identificado como Thiago Correa de 33 anos foi encontrado por populares sem vida, no início desta manhã de quarta-feira (31), na Rua Panamá, no Jardim América em Assis Chateaubriand. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e esteve no local e na sequência acionado a equipe do SAMU, que constatou o óbito do mesmo.

No local próximo ao corpo, foi encontrado uma mala de viajem, bem como um saco.

Uma equipe do IML de Toledo foi acionado e recolheu o corpo.

Outras informações dão conta que o rapaz era morador de Cascavel, estava cerca de um mês morando em Assis Chateaubriand, onde trabalhava em uma empresa da cidade.

Nesta noite, houve relatos que ele teve uma situação de briga com a amásia e saiu de casa levando as roupas, a Polícia Militar inclusive atendeu a ocorrência.

Após sair de casa, ele provavelmente sentou no meio fio, quando teve um mal súbito e caiu na grama.

Policial Web / Carlos Corujinha

