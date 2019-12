R$100 mil em jóias são levados de residência em Assis Chateaubriand

Ao chegar na residência em que trabalha na manhã desta quinta-feira (26) a empregada doméstica encontrou a casa arrombada em Assis Chateaubriand.

Diante da situação contatou a Polícia Militar, que na sequência entrou em contato com o proprietário da casa. Em conversa, ele afirmou que havia viajado para passar as festividades de Natal no dia 24 de dezembro, e que na manhã do dia 26, quando a funcionária chegou para trabalhar encontrou a porta dos fundos da residência danificada.

O patrão então, viajou de novo ao município para contabilizar o prejuízo do furto, e ao chegar no local percebeu a falta de diversas jóias totalizando a quantia de aproximadamente R$100 mil, e os bandidos levaram também algumas bebidas importadas.

Como a casa ficou cerca de 48 horas sozinha, não se sabe ao certo o horário que o furto aconteceu. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil que tenta localizar os suspeitos com o auxílio de câmeras de monitoramento da região.