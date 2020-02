Pulverizador Starker 1500 é lançado pela KS no Show Rural 2020

Pensando nos pequenos e médios produtores brasileiros, nessa segunda-feira (03), durante o 32º Show Rural Coopavel, em Cascavel, a KS Pulverizadores realizou o lançamento de mais uma máquina de sua linha. Para ampliar ainda mais as opções, a empresa apresentou aos visitantes o novo pulverizador autopropelido Starker 1500 Hidro 4×4.

“Um veículo com um peso mais leve e bem distribuído, o Starker 1500 registra baixo consumo de combustível, contando com ergonomia de trabalho excelente, sendo uma máquina hidro, com tração nas quatro rodas, com toda a tecnologia necessária embarcada. Além de facilitar, essa máquina traz bons resultados financeiros ao produtor, com a eficiência de trabalho que o homem do campo precisa”, assegura um dos sócios-proprietários, Alexandre Kleinschmitt.

O novo Pulverizador da KS possui o comprimento das barras de 21 metros por padrão, contando também com a opção de 24 metros. Além disso, com a capacidade de 1.500 litros, a máquina conta com uma cabine confortável e com ampla visibilidade. A tração é 4×4 em X com bombas hidráulicas, suspensão pneumática ativa, redutores de rodas e incorporador com painel de comando. “Além de clientes, buscamos conquistar parceiros e amigos. Venha nos visitar durante o Show Rural e conheça as nossas máquinas”, convida Alexandre.

O Starker 1500 também chama muita a atenção de quem passa pelo local. Durante a semana, os visitantes aproveitam para conferir de perto a máquina. Para o Natan Leodato, da cidade de Corbélia, o lançamento impressionou. “O novo pulverizador da KS tem um design muito bacana, somado ao fato de já ser hidro e ter a tração 4×4 nessa linha de pulverizadores. Muito bom! Para nós, que somos pequenos produtores, o preço da KS é mais em conta. Viemos conferir de perto”, conta o jovem agricultor.

Além do Starker 1500, durante a feira, os visitantes poderão conferir outros pulverizadores da marca e o Sistema de Estabilizador de Barras KS, uma exclusividade da empresa, que aumenta a vida útil das barras e mantem uniformidade na aplicação. Durante o Show Rural, a KS conta com um grande estande instalado na Rua “O”, no parque onde ocorrerá o evento.

