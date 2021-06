Profissionais da educação básica acima dos 18 anos serão vacinados a partir de hoje

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand, com o recebimento de um quantitativo de doses de vacina contra Covid-19, irá vacinar, nesta segunda-feira (7), os trabalhadores da área da educação básica acima dos 18 anos, que atuam em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), Escolas municipais, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizantes e EJA- Educação para Jovens e Adultos.

“Os trabalhadores da área da educação acima dos 45 anos já foram imunizados e, agora, vamos ampliar, nesta segunda-feira (7). Foram separados um quantitativo de doses de vacina, dentro de uma listagem que foi repassada pelas escolas e, assim, queremos ir fechando todos esses grupos”, esclareceu Fabio Fantin Camilo, secretário de Saúde.

Ele ainda lembrou: “Além do comprovante de residência, CPF, carteira vacinal, o profissional da educação deve ter em mãos uma declaração da instituição de ensino comprovando que a pessoa atua. O diretor da escola é quem dará essa declaração assinada e indicando o nome da instituição que trabalha”, acrescentou Fábio.

A vacinação para esses profissionais irá acontecer das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h00, no interior do Auditório do Paço Municipal. Os profissionais irão ser imunizados somente diante da apresentação de declaração da direção do estabelecimento de ensino, onde a pessoa atua.

No mesmo local também será realizada a vacinação de segunda dose: Coronavac e AstraZeneca.

Alimentos poderão ser doados para famílias carentes

A Secretaria de Assistência Social e da Mulher em parceria com a Secretaria da Saúde continuam realizando a “Vacinação Solidária”. Na ação, as pessoas que irão ser imunizadas com a vacina contra Covid-19 são convidadas a realizarem doação de alimentos não perecíveis.

No ambiente onde ocorre a vacinação será disponibilizado um local para que os alimentos possam ser depositados, tanto aos que recebem a imunização em sistema drive-thru ou no Auditório da prefeitura municipal. A doação não é obrigatória.

Os alimentos arrecadados servirão para complementar as cestas básicas montadas pela Secretaria de Assistência Social e repassadas para as famílias cadastradas.

Fonte: Assessoria de imprensa/Prefeitura

