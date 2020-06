Primeira morte por Covid-19 é registrado em Assis Chateaubriand

Na tarde de hoje (3), a Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand confirmou a primeira morte provocada pelo novo coronavírus no município.

A chateaubriandense tinha 79 anos e estava internada no Hospital Beneficente Moacir Micheletto. Ela passou pelo ambulatório referência para pacientes com síndromes respiratórias e o exame foi coletado no dia 22 de maio. “A vítima tinha diabetes e hipertensão, o que agravou a situação do organismo da paciente no momento de defesa”, explicou o secretário.

Fonte: Nilson Hort (Alto Falante Notícias)

Comentários