Presidente da Aciac: ‘Situação dos nossos empresários preocupa’

Preocupada com a situação dos empresários, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand (Aciac) realiza várias reuniões com a diretoria executiva para buscar ações que visam minimizar o impacto financeiro provocado pela quarentena.

“Temos a consciência da gravidade do momento, mas a situação também é muito difícil para os nossos empresários. Estamos discutindo ideias e ações que possam ser feitas. Lutamos para que possamos voltar a trabalhar pelo menos de alguma forma, com os devidos cuidados necessários e restrições. Ficar parado está difícil, pois temos muitos compromissos a ser cumpridos. Não sei se as empresas vão conseguir sobreviver com essa situação”,