O horário especial do comércio de Assis Chateaubriand começa no sábado dia 19 e vai até dia 31 de dezembro. Ogenilson Gonçalves, presidente da ACIAC, destaca a importância do horário especial, mas pede responsabilidade de todos.

Ouça a entrevista no Portal Boa Notícia.

