Prefeitura de Assis realiza primeiras castrações de animais de rua

Com o objetivo de buscar o controle populacional de animais de rua, neste mês de julho, a Prefeitura de Assis Chateaubriand deu início ao projeto de castrações. Os primeiros passos desse trabalho foram dados pela Secretaria Municipal de Saúde no último dia 14, quando foi realizado o procedimento cirúrgico inaugural em uma empresa especializada, contratada por licitação.

O primeiro animal atendido foi uma cachorra, acolhida pela Associação de Proteção aos Animais Socorro Bicho de Assis Chateaubriand (Apasbac). No mesmo dia, outra fêmea também seria operada, no entanto, como estava com a contagem plaquetária muito baixa e com suspeita de erliquiose canina (popularmente conhecida como “doença do carrapato”), a cirurgia foi postergada até sua recuperação.

Para que a Unidade Móvel para Castração de Animais entre em operação, foi preciso que o Conselho de Medicina Veterinária do Paraná aprovasse o plano de trabalho da Secretaria de Saúde, em atendimento a rigorosas exigências, entre elas, a construção de uma estrutura imóvel exclusiva em anexo ao Castramóvel.

O projeto exige a instalação de consultório médico/veterinário, sala de expurgo para limpeza e desinfecção de materiais pós-operatório, sala de esterilização, lavanderia e banheiro.

Após ter seu plano aprovado, a Prefeitura Municipal se organiza para que essa estrutura seja construída. Enquanto isso, no período de 12 meses, a empresa contratada fará as cirurgias iniciais de controle populacional, contando com atendimentos de apoio que envolvem pré e pós operatórios.

Vale ressaltar que esses atendimentos são feitos em casos excepcionais e que exigem urgência. Sob acompanhamento do setor de Vigilância Sanitária, a seleção dos animais é feita pela Apasbac, organização não governamental que há anos realiza um brilhante trabalho com a missão de proteger, salvar e dar um novo lar aos cães de rua.

Assessoria do município

Comentários