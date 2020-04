Prefeitura de Assis Chateaubriand confirma primeiro caso de Covid-19

A Secretaria de Saúde confirmou por volta das 12h de hoje (1º), o primeiro caso de coronavírus em Assis Chateaubriand. A informação foi repassada pelo secretário Renato Augusto Marcon e pelo diretor de vigilância em saúde pública Fábio Fantin Camilo.

Trata-se de um homem de 75 anos que apresentou todos os sintomas característicos e que há estava isolado e sendo monitorado. O exame foi encaminhado e testou positivo para a doença.

Segundo a Secretaria todos os procedimentos determinados pelo Ministério foram e estão sendo obedecidos com isolamento dos familiares e também das pessoas que tiveram contado a vítima.

Ainda segundo boletim diário Assis Chateaubriand tem 16 casos suspeitos, 6 testaram negativo e 9 estão em investigação.

Secretaria de Saúde lança Boletim Diário do Coronavírus

Para garantir total transparência à população, a Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand lançou o Boletim Diário do Coronavírus. O Governo Municipal informa que os dados oficiais lançados à Secretaria de Estado da Saúde passaram a ser publicados no site do Município (assischateaubriand.pr.gov.br) e nas redes sociais oficiais.

Assis cria Ambulatório Referência para pacientes com síndromes respiratórias

Para aperfeiçoar o atendimento à população neste período de preocupação com a pandemia do novo coronavírus, Assis Chateaubriand saiu na frente e a Secretaria de Saúde e instaou o Ambulatório Referência de Síndrome Gripal, com o objetivo de centralizar os pacientes que apresentam sintomas respiratórios e que podem se configurar como casos suspeitos do COVID-19.

A estrutura foi montada em anexo da Unidade Central de Saúde Maria Efigênia. O espaço conta com 40 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e administrativos, que fazem atendimentos específicos a quem procurar pelo sistema público de saúde com problemas respiratórios, após passarem por triagem nos demais postos e saúde e Hospital Beneficente.

O Ambulatório atende das 7h às 19h, de segunda a sábado. A ação é preventiva a possíveis surtos do novo vírus em nossa região, realidade que já em algumas cidades do Paraná que possuem vários casos confirmados.

Com informações da Assessoria de Imprensa

Prefeitura de Assis Chateaubriand

