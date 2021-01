Prefeito eleito e esposa estão internados com Covid-19

O prefeito eleito de Assis Chateaubriand Valter Aparecido Correia Souza, popular Valtinho, confirmou em sua rede social nesta terça-feira (29), que ele e a esposa Izabel Claro contraíram Coronavirus e estão internados no Hospital Beneficente.

Valtinho se encontra hospitalizado na enfermaria do hospital. A esposa dele foi internada no domingo (27) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pois teve 50% do pulmão comprometido pela doença.

O filho do casal, de dois anos, também testou positivo para a doença, mas está bem e não precisou ser internado.

Ele disse que mesmo tomando todos os cuidados preconizados pelo setor de saúde acabaram sendo infectados. Valtinho escreveu.

“Estamos bem e nos recuperando e seguindo as orientações médicas”.

A posse do prefeito Valtinho e seu vice Clóves Angeleli está marcada para dia 01 de janeiro no anfiteatro da prefeitura municipal as 9 horas da manhã. A presença de Valtinho na cerimônia ainda é incerta dependendo de ordens médicas.

26 novos casos

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 26 casos de coronavírus em Assis Chateaubriand, nesta terça-feira (29). No boletim constam informações das últimas 24 horas. Entre as novas contaminações estão 12 mulheres com idades entre 21 e 80 anos, 12 homens de 25 a 82 anos, uma criança de 12 anos e um bebê de 4 anos. O número oficial de contaminados na cidade chegou a 1.219 pessoas e a quantidade de curados a 952. Entre os 254 pacientes atualmente em tratamento, moradores de Assis Chateaubriand, 5 estão internados na UTI e 9 na enfermaria do Hospital Beneficente.

Com informações de Rádio Vale Verde FM / Alto Falante Notícias

Comentários