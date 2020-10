PRE de Assis flagra 135 motoristas com excesso de velocidade

A Polícia Rodoviária posto de Assis Chateaubriand divulgou na tarde ontem o resultado da Operação Padroeira 2020.

Foram 135 imagens de radar com excesso de velocidade, lavrou 27 auto de infração de trânsito por situações diversas, registrou dois acidentes totalizando quatro pessoas com ferimentos e um óbito.

O posto atende nove municípios sendo Alto Piquiri, Brasilândia do Sul, Assis Chateaubriand, Toledo, Tupãssi, Nova Aurora, Jesuítas, Iracema do Oeste e Formosa do Oeste. Com uma área de 205 quilômetros de rodovias.

Nestes dias de operação foram intensificados os trabalhos de fiscalização nas rodovias sendo realizada operação de radar, etilômetro, fiscalização de veículos e de condutores e também patrulhamento móvel nos locais considerados de risco no tocante a acidente de trânsito.

Fonte: Rádio Vale Verde FM

