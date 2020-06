PRE apreende celulares contrabandeados em Assis Chateaubriand

Compartilhar no Twitter

Quase 50 celulares contrabandeados do Paraguai foram apreendidos na PR 317 em Assis Chateaubriand, na manhã de terça-feira (16).

A equipe da Rotam da 3ᵃ Cia/BPRv realizava operação de fiscalização na rodovia, quando foi abordado e fiscalizado um ônibus de transporte rodoviário, itinerário Santa Maria (RS) a Barreiras (BA).

Foi localizado no interior do coletivo duas mochilas de cor preta contendo cada uma 20 celulares e um travesseiro com mais cinco aparelhos, totalizando 45, sem a devida comprovação dos pagamentos dos tributos referentes a importação.

Segundo os proprietários, eles adquiriram os celulares de uma pessoa em Foz do Iguaçu e revenderia em suas respectivas cidades.

Eles foram identificados e qualificados e após contato com Delegacia da Receita Federal em Cascavel, os aparelhos de celulares foram encaminhados para dos devidos procedimentos cabíveis .

Fonte: CATVE

Comentários