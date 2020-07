Ponto de Atendimento ao Empreendedor da ACIAC recebe Selo Ouro

O Ponto de Atendimento do Sebrae/PR (PA), que fica na ACIAC é referência no Estado do Paraná pela sua atuação. Em reconhecimento pelos excelentes serviços prestados, o PA recebeu o Selo OURO de Referência em Atendimento pelo 3º ano consecutivo ficando entre os melhores do Paraná.

Para receber o selo, a agente do Ponto de Atendimento Fabíola Franco, foi avaliada por todas as ações desenvolvidas durante o ano de 2019, através dos quesitos de Atendimento, Soluções para Clientes e Gestão, podendo receber o selo nas categorias bronze, prata e ouro.

Segundo o presidente da ACIAC, “O reconhecimento do PA através do selo traz motivação para a equipe e parceiros, principalmente nesse período de Pandemia, demonstrando que estamos no caminho certo, e continuamos trabalhando para apoiar os Empreendedores e Negócios do nosso Município”, exalta Ogenilson Gonçalves Pinto.

Parabéns a todos os envolvidos, Empresários, Agente do PA Fabíola Franco, aos colaboradores da ACIAC, e aos nossos parceiros, Sicoob, Sicredi, Sindilojistas e Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand. Esta premiação é resultado do esforço diário de todos.

Informações e Fotos: ACIAC

