Polícia Rodoviária apreende mais de 5 toneladas de maconha

Ao todo foram 5.470 quilos de maconha apreendidos, em um caminhão com placas de Tupã (SP), pela Polícia Rodoviária Estadual, posto de Assis Chateaubriand, hoje (11).

A apreensão aconteceu na rodovia PR 239, em Assis Chateaubriand, quando foi abordado um caminhão Ford Cargo 2428, conduzido por um homem de 28 anos. As informações prestadas pelo motorista não condiziam com a nota fiscal da carga. Diante do nervosismo do condutor, foi solicitado que conduzisse o veículo até a Posto da Polícia Rodoviária. A droga foi encontrada embaixo da carga de milho.

(Fonte Policial Web)

