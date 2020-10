Polícia cumpre mandado de prisão contra supostos mandantes de assassinato de funcionária da prefeitura

Compartilhar no Twitter

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), cumpriu na manha de ontem (22) dois mandados de prisão preventiva em desfavor de um homem e uma mulher, de 43 e 45 anos, suspeitos de serem mandantes da morte da funcionária da prefeitura Lindalva Petti de França Mendonça

O crime:

Lindalva foi morta no dia 28 de Abril de 2016 no deposito de merendas escolares da prefeitura, em Assis Chateaubriand. A vitima foi atingida por um disparo de arma de fogo na nuca e morreu no local.

Durante as investigações, a cargo da 48 ª Delegacia Regional de Assis Chateaubriand, foi possível chegar ao suspeito de ser o executor do crime, preso no dia 03 de Abril na cidade de Sengés-PR, local que permanecia escondido.

Em continuidade às investigações, na data de ontem (22), os suspeitos de serem os mandantes do assassinato foram localizados na cidade de Matinhos-PR, local em que foram presos.

Segundo apurado, os investigados contrataram o executor mediante o pagamento de oito mil reais para que assassinasse Lindalva. “Após levantarmos o paradeiro de ambos, repassamos para a Policia Civil de Matinhos que realizou o cumprimento dos mandados de prisão preventiva. Mais um crime de grande repercussão que foi esclarecido pela equipe da 48ª DRP” afirmou o delegado André Mendes, responsável pelas investigações.

Foto: Leo Silva / Fonte: 48ª DRP / Rádio Vale Verde FM

